Представитель Пентагона Райдер: США передадут оружие Украине за несколько дней

Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заверил, что Соединенные Штаты смогут передать Украине необходимое оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи.
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