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WSJ: гонка Байдена и Трампа станет самой долгой и дорогостоящей в истории США

WSJ: гонка Байдена и Трампа станет самой долгой и дорогостоящей в истории США

Президентская гонка действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа может стать самой дорогостоящей в истории США, кроме того, она может стать также самой долгой в истории государства.

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