В Чехии заявили о пересмотре концепции отношений с Россией и КНР

smi.todayПолитикаВ Чехии заявили о пересмотре концепции отношений с Россией и КНРНовая правящая коалиция из пяти либеральных партий заявила о намерении пересмотреть отношения с Россией и КНР.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновМаленький клоп, но вони от него будет много, как и от прибалтов!ЕЕкатерина"Слова придуманы для лжи" Александр Девичев Слова придуманы для лжи, А правду говорят поступки. Но глядя в зеркало души, Мы снова строим мостик хрупкий. Решая, кто для нас важней, И многократно ошибаясь, Живем мы с верою в людей, И новым людям улыбаясь... Есть люди честные вокруг! И вопреки "былым урокам", Всегда найдется верный друг! А жизнь не будет к нам жестока! Но как ошибки избежать? Как не позволить плюнуть в душу? Суметь любой удар сдержать, Мечты хрустальной не разрушив? Молчат ученые мужи... Лишь статусы нам скалят зубки: "Слова придуманы для лжи, А правду говорят поступки"...Комментировать
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