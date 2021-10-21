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В Чехии заявили о пересмотре концепции отношений с Россией и КНР

В Чехии заявили о пересмотре концепции отношений с Россией и КНР

Новая правящая коалиция из пяти либеральных партий заявила о намерении пересмотреть отношения с Россией и КНР.

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Геннадий Бережнов
Маленький клоп, но вони от него будет много, как и от прибалтов!
Екатерина
"Слова придуманы для лжи" Александр Девичев Слова придуманы для лжи, А правду говорят поступки. Но глядя в зеркало души, Мы снова строим мостик хрупкий. Решая, кто для нас важней, И многократно ошибаясь, Живем мы с верою в людей, И новым людям улыбаясь... Есть люди честные вокруг! И вопреки "былым урокам", Всегда найдется верный друг! А жизнь не будет к нам жестока! Но как ошибки избежать? Как не позволить плюнуть в душу? Суметь любой удар сдержать, Мечты хрустальной не разрушив? Молчат ученые мужи... Лишь статусы нам скалят зубки: "Слова придуманы для лжи, А правду говорят поступки"...

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