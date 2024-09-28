"Рекордная" бомбардировка: Уничтожены курские резервы. Полыхает ракетный завод. Сдетонировали сотни Storm Shadow?

L

Lyudmila

Так по сути и сейчас президент Байден ничего не решает. Что он может решать с его то деменцией и постоянными отдыхами вне Белого дома. Всем в Америке заправляет клика, которая не очень засвечивается в медиа. Вот они то всё и решают, и даже не конгресс, в котором сидит одно старичье и пытаются все еще держаться за государственные "вожжи" и воображая себя мощными руководителями. Америка уже давно в руках закулисья.