Украинцы пишут о "рекордной" бомбардировке Харьковской и Одесской области в ночь на 27 сентября. Согласно полученным, данным, работы ПВО не было.
"Рекордная" бомбардировка: Уничтожены курские резервы. Полыхает ракетный завод. Сдетонировали сотни Storm Shadow?
Комментарии
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L
Lyudmila
Так по сути и сейчас президент Байден ничего не решает. Что он может решать с его то деменцией и постоянными отдыхами вне Белого дома. Всем в Америке заправляет клика, которая не очень засвечивается в медиа. Вот они то всё и решают, и даже не конгресс, в котором сидит одно старичье и пытаются все еще держаться за государственные "вожжи" и воображая себя мощными руководителями. Америка уже давно в руках закулисья.
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7 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Помолимся, чтобы было правдой! И почаще такое!!!
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6 час.
Константин Самарин
Опять одни предположения.. Почему мы не получаем конкретных подтвержденных сведения. Эти "предположительные" успехи могут сослужить плохую службу, дезинформируя людей.
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3 час.
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