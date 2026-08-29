Жителей Волгоградской области предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России (РСЧС) по Волгоградской области в своем канале в мессенджере «Макс».
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