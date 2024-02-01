«Рыжий» из «Ералаша» Саша Лойе впервые раскрыл суть конфликта с Грачевским

Актер Александр Лойе обрел известность в детском возрасте, став едва ли не самым популярным ребенком-актером на всем советском и постсоветском пространстве благодаря ролям в юмористическом киножурнале «Ералаш».
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