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«Рыжий» из «Ералаша» Саша Лойе впервые раскрыл суть конфликта с Грачевским

«Рыжий» из «Ералаша» Саша Лойе впервые раскрыл суть конфликта с Грачевским

Актер Александр Лойе обрел известность в детском возрасте, став едва ли не самым популярным ребенком-актером на всем советском и постсоветском пространстве благодаря ролям в юмористическом киножурнале «Ералаш».

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