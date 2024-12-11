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За рулем

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Водителям рассказали, как проверить функционал коробки передач при покупке машины

Водителям рассказали, как проверить функционал коробки передач при покупке машины

Комфорт и экономичность вождения напрямую зависит от выбора трансмиссии при покупке автомобиля. Эксперты СберАвто проанализировали предпочтения российских автовладельцев и выяснили, что чаще всего они выбирают машины с механической коробкой передач.

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