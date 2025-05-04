Добрый вечер, Империя. По данным на 2025 финансовый год, в Государственном департаменте США работает 80 214 человек.
Рубио, руби!
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Добрый вечер, Империя. По данным на 2025 финансовый год, в Государственном департаменте США работает 80 214 человек.
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