Писательница Уильямсон вышла из президентской гонки в США

Писательница Марианна Уильямсон, принимавшая участие в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, заявила, что приостанавливает свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки.
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