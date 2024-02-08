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Газета.ру

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Писательница Уильямсон вышла из президентской гонки в США

Писательница Уильямсон вышла из президентской гонки в США

Писательница Марианна Уильямсон, принимавшая участие в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, заявила, что приостанавливает свою предвыборную кампанию и выходит из президентской гонки.

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