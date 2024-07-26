В Петербурге более десяти тысяч должников получили право на сохранение прожиточного минимума

За полгода удовлетворили более 2500 заявлений В Петербурге за полгода удовлетворили более 2,5 тысячи заявлений на сохранение прожиточного минимума от граждан-должников – на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по городу.