В Петербурге более десяти тысяч должников получили право на сохранение прожиточного минимума

За полгода удовлетворили более 2500 заявлений В Петербурге за полгода удовлетворили более 2,5 тысячи заявлений на сохранение прожиточного минимума от граждан-должников – на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии