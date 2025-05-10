Какой сегодня праздник: 11 мая – Международный день матери

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, в Австралии, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День матери (Mother's Day).
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