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Заварухин о 3:1 с «Динамо»: «Автомобилист» вышел заряженным, ребята бились в каждом моменте»

Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча с московским «Динамо» (3:1). «Вторая игра с Динамо за эту неделю, знали, что мобильная команда, в начале они хорошо двигались.

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