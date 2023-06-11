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Жителей Подольска познакомили с традициями Бурятии на празднике Сурхарбан

Жителей Подольска познакомили с традициями Бурятии на празднике Сурхарбан

Культурно-спортивный бурятский праздник Сурхарбан отметили в Подольске. Мероприятие посетили более тысячи человек, организаторы провели национальные игры и предлагали посетителям блюда бурятской кухни.

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