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США вывели новое оружие на космическую орбиту Земли

США вывели новое оружие на космическую орбиту Земли

Министр ВВС США Трой Мейнк на ежегодной конференции Air, Space & Cyber Conference в Мэриленде в понедельник заявил, что у Соединённых Штатов появилось оружие в космосе.

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