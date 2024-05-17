Эндокринолог: интервальное голодание может привести к раку

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, чем опасна модная диета.Интервальное голодание подразумевает, что в течение суток человек должен соблюдать 16-часовой режим воздержания от еды, после чего он может употреблять любую пищу в течение восьми часов.