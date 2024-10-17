Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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С возрастом появляется забывчивость

С возрастом появляется забывчивость

Да уж, забывчивость - это неприятно. Неприятно самому обладателю данного качества. И для остальных оно как-то не очень симпатично смотрится со стороны.

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Комментарии
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Наталья Гончарова
а статья то о чём????? очередной пиар старой деве???? такой живот надо скрывать!! как говорила героиня известного фильма (говорилось, правда там, о ногах....)
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13 час.
Бобкина Татьяна
Автор путем статьи о госпоже Долиной хоть как то заявила о себе , попросту помазал
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4 час.

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