Да уж, забывчивость - это неприятно. Неприятно самому обладателю данного качества. И для остальных оно как-то не очень симпатично смотрится со стороны.
С возрастом появляется забывчивость
Комментарии
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Наталья Гончарова
а статья то о чём????? очередной пиар старой деве???? такой живот надо скрывать!! как говорила героиня известного фильма (говорилось, правда там, о ногах....)
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13 час.
Бобкина Татьяна
Автор путем статьи о госпоже Долиной хоть как то заявила о себе , попросту помазал
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4 час.
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