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Task Force Arrests 12 In $10 Million Daycare Fraud Scheme In San Diego

Task Force Arrests 12 In $10 Million Daycare Fraud Scheme In San Diego

Task Force Arrests 12 In $10 Million Daycare Fraud Scheme In San Diego Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, A dozen operators of allegedly fake daycare sites in Southern California were arrested last week on suspicion of stealing an estimated $10 million in funding, Justice Department officials announced on Sept.

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