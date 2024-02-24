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Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката на тракторе

Польскому фермеру предъявили обвинения из-за пророссийского плаката на тракторе

Польский фермер Петр Г., который во время акции протеста 20 февраля установил на своем тракторе флаг СССР и плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести порядок на Украине, в Брюсселе и среди польских властей, был задержан полицией и ему предъявили обвинения, сообщила 23 февраля пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Гливице Иоанна Сморчевска.

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