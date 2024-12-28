Как США угробили свой военный флот

Счётная палата (GAO) США опубликовала шокирующий доклад, в котором сообщается, что за деньги, которые были потрачены на продление срока службы трёх модернизированных крейсеров, ВМС могли бы купить два новых эсминца типа «Арли Берк».
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