Российские микросхемы, способные работать при температурах от -60 до +125 °C, задержались больше чем на год — разработчика оштрафовали

Чипы создавались на замену американским решениям от Analog Devices Минпромторг России выставил АО НТЦ «Модуль» штраф в размере 91,66 млн рублей за нарушение сроков разработки радиационно-стойких малошумящих операционных усилителей для космической техники.
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