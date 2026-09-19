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Российские микросхемы, способные работать при температурах от -60 до +125 °C, задержались больше чем на год — разработчика оштрафовали

Российские микросхемы, способные работать при температурах от -60 до +125 °C, задержались больше чем на год — разработчика оштрафовали

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