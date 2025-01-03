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Die Welt, Германия Возвращение силы. На Западе раскрыли секрет политического долголетия Путина

Die Welt, Германия Возвращение силы. На Западе раскрыли секрет политического долголетия Путина

Малоизвестный даже в России политик 25 лет назад стал одним из самых влиятельных в мире и остается им до сих пор, пишет Die Welt.

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