Ставка на Америку «не сыграла»: как в разгар СВО пострадал челябинский металлургический король Антипов Евгения КомароваВ Челябинске волнение вызвало задержание мультимиллионера Юрия Антипова, ранее владевшего ЧЭМК.
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