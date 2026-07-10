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Происшествия

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В Ивановской области сотрудники УНК УМВД региона задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств

Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность жителя города Старый Оскол Белгородской области 1988 года рождения, который занимался незаконным сбытом наркотических средств в особо крупных размерах на территории разных субъектов Российской Федерации.

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