Проклятие «Мастера и Маргариты»: тайна смерти актёров после съёмок

Съемки и постановки по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" всегда привлекали внимание к себе не только своим великолепием, но и таинственными событиями, окружающими этот знаменитый литературный шедевр.
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