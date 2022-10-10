В Омске полицейские пресекли деятельность криминальной организации, наладившей производство и сбыт наркотиков в нескольких регионах

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность преступного сообщества.
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