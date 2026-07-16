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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СМИ: ФИФА не накажет аргентинцев за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ-2026

СМИ: ФИФА не накажет аргентинцев за баннер про Мальвинские острова до конца ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) откроет дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Аргентины, которые после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2026 года развернули баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».

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