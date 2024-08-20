День офицера России 21 августа: история праздника, поздравления и традиции Ольга ВайленкоКаждый год 21 августа Россия отмечает День офицера, праздник, посвященный тем, кто посвятил свою жизнь защите Родины и служению Отечеству.
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