В Севастополе уничтожили украинский безэкипажный катер

В Севастополе уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, – это наш флот на внешнем рейде ", – написал он в своем Telegram-канале.
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