Поражение FPV-дронами БТР M1126 Stryker и пытавшейся его эвакуировать БРЭМ-1, Курская область.
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Поражение FPV-дронами БТР M1126 Stryker и пытавшейся его эвакуировать БРЭМ-1, Курская область.
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