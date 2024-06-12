Минздрав разработал проект закона по борьбе с дефицитом йода у россиян

ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков Минздрав РФ разработал проект закона, который предполагает обязательное использование йодированной соли с 1 марта 2025 года для приготовления хлебобулочных изделий в образовательных, социальных и других организациях, сообщают "Известия".
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