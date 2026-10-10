В штате Северная Каролина временно отменили налог штата на горючее

Законодатели Северной Каролины почти единогласно проголосовали за временную приостановку взимания налога штата на бензин и дизельное топливо в размере 41 цента за галлон, сообщила 9 октября пресс-служба губернатора штата.
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