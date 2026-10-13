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Париж показал «ядерную дубинку»: Европа решила запугать Россию французским ЯО

Париж показал «ядерную дубинку»: Европа решила запугать Россию французским ЯО Ещё в марте 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон в своём выступлении на военно-морской базе Иль-Лонг представил новую концепцию «передового/опережающего сдерживания» (290–300 боеголовок).

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