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«Сбили лишь одну баллистическую ракету» - жалобы Зеленского на нехватку ПВО

«Сбили лишь одну баллистическую ракету» - жалобы Зеленского на нехватку ПВО

В ночь на 1 августа ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что с 18:00 31 июля по 9:30 1 августа россияне задействовали 220 единиц средств воздушного нападения: 185 БПЛА-камикадзе и 35 различных ракет (баллистических и крылатых).

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