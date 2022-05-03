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Насколько вы выносливы согласно знаку зодиака?

Насколько вы выносливы согласно знаку зодиака?

Каждый человек вынослив по-разному. Кто-то может стерпеть больше проблем и переживаний, кто-то сдастся на пути к своей цели довольно быстро… А как с этим у знаков Зодиака? Вернее, у стихий?Воздух — силён! Стихия воздуха считается самой сильной.

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