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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry говорят, что Hi-Fi Rush работает на PlayStation 5 лучше чем на Xbox Series и ПК Проан...

Digital Foundry говорят, что Hi-Fi Rush работает на PlayStation 5 лучше чем на Xbox Series и ПК Проан...

Digital Foundry говорят, что Hi-Fi Rush работает на PlayStation 5 лучше чем на Xbox Series и ПКПроанализировав Hi-Fi Rush, специалисты Digital Foundry отметили, что версия для PlayStation 5 имеет улучшенное качество теней по сравнению с версией для Xbox Series X.

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