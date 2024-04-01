Digital Foundry говорят, что Hi-Fi Rush работает на PlayStation 5 лучше чем на Xbox Series и ПК Проан...

Digital Foundry говорят, что Hi-Fi Rush работает на PlayStation 5 лучше чем на Xbox Series и ПКПроанализировав Hi-Fi Rush, специалисты Digital Foundry отметили, что версия для PlayStation 5 имеет улучшенное качество теней по сравнению с версией для Xbox Series X.
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