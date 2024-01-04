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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Путин всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его»

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года.

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