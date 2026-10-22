Ограничения в работе терминалов Starlink отражаются на работе дронов, которыми противник пытается перехватить российские «Герани», рассказал военный эксперт Андрей Союстов в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
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