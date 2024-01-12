Русская баня: главные заблуждения

Русская баня — незаменимый элемент национальной идентичности. На Руси в парилке не только мылись, но и лечились, обсуждали важные вопросы, отмечали праздники, а перед свадьбой даже оценивали будущих родственников.
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