Турция допускает полный разрыв отношений между США и Ближним Востоком

США утрачивают моральное превосходство на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, заявив, что сейчас обе стороны находится на грани окончательного разрыва отношений — Похоже, что американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине.