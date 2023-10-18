Турция допускает полный разрыв отношений между США и Ближним Востоком

США утрачивают моральное превосходство на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, заявив, что сейчас обе стороны находится на грани окончательного разрыва отношений — Похоже, что американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии