Ford лишил Explorer самой экономичной версии: вот почему

Представитель американской марки подтвердил журналу Car & Driver, что в 2024 модельном году ни у Ford Explorer, ни у «родственного» премиум-кроссовера Lincoln Aviator не будет бензин-электрических версий.
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