Шедевры в забвении: неизвестные итальянские спорткары

Итальянская автокультура — райский цветник в масштабах отрасли. Кажется, что все его потаенные закоулки досконально изучены по некогда ценнейшим вкладышам от жвачки, масштабным моделям, пожелтевшим постерам и, наконец, лавине информации из интернета.
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