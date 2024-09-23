Шедевры в забвении: неизвестные итальянские спорткары

Итальянская автокультура — райский цветник в масштабах отрасли. Кажется, что все его потаенные закоулки досконально изучены по некогда ценнейшим вкладышам от жвачки, масштабным моделям, пожелтевшим постерам и, наконец, лавине информации из интернета.