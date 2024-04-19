Люди впервые стали жертвами болезни оленей-зомби

Neurology: два охотника из США могли стать жертвами болезни оленей-зомби Американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD) — прионного заболевания, превращающего оленей в подобие зомби.