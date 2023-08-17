Закон и Порядок

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Важное достижение спецоперации

Важное достижение спецоперации

На протяжении более трёх десятков лет нам активно внушали мысль об отказе от своего великого прошлого.

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Комментарии
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А
Артур
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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4 час.
И тут не скажу Не скажу
Кстати, первый кто призывал отказаться от своего прошлого - это  Ленин.
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1 час.
BV
Boris Voronin
Статья это ХОРОШО!!! Пора КРЕПКО шевелить чиновников!!! Но ОНОВНАЯ масса этих &quot;слуг народа&quot; как ленивые боровы -только в удобных креслах сидят и шевелиться НЕ ХОТЯТ, только сладко позёвывая хрюкают...
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33 мин.

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