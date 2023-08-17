Важное достижение спецоперации

Кстати, первый кто призывал отказаться от своего прошлого - это Ленин.

И тут не скажу Не скажу

BV

Boris Voronin

Статья это ХОРОШО!!! Пора КРЕПКО шевелить чиновников!!! Но ОНОВНАЯ масса этих "слуг народа" как ленивые боровы -только в удобных креслах сидят и шевелиться НЕ ХОТЯТ, только сладко позёвывая хрюкают...