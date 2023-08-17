На протяжении более трёх десятков лет нам активно внушали мысль об отказе от своего великого прошлого.
Важное достижение спецоперации
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Артур
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
Ответить
4 час.
И тут не скажу Не скажу
Кстати, первый кто призывал отказаться от своего прошлого - это Ленин.
Ответить
1 час.
BV
Boris Voronin
Статья это ХОРОШО!!! Пора КРЕПКО шевелить чиновников!!! Но ОНОВНАЯ масса этих "слуг народа" как ленивые боровы -только в удобных креслах сидят и шевелиться НЕ ХОТЯТ, только сладко позёвывая хрюкают...
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии