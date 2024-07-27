Амнезия по-советски: Комбижир, синтетика и "идеальные" годы

ИИ

Иван Иваныч

Полная ахинея! Да и бачки были не только чугунные, но и керамические и, о ужас- даже пластиковые! И, по секрету- были настенные, да-да, расположенные прям на стенке у унитаза!))) В принципе- бачек у потолка надежная и удобная конструкция, принятая не только в СССР и используемая и в настоящее время. В Европе я сам неоднократно такие видел и, вах!- даже пользовался унитазами с бачком, расположенным у потолка. Ну и как и положено, аффтар привязывает устройство настенного бачка унитаза к существовавшему тогда политическому строю в СССР. Короче- фуфло написал аффтар!)))