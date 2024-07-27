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Спички - не игрушка

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Амнезия по-советски: Комбижир, синтетика и "идеальные" годы

Амнезия по-советски: Комбижир, синтетика и "идеальные" годы

Чем больше я пишу про то, что нам пытаются «втирать» про СССР несуществующие сказки, тем больше я систематизирую, как работают «коллеги», кто хочет вернуть Россию в светлое будущее.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Полная  ахинея! Да и бачки были  не только чугунные, но и керамические и, о ужас- даже пластиковые! И, по секрету- были настенные, да-да, расположенные прям на стенке у унитаза!))) В принципе- бачек у потолка надежная и удобная конструкция, принятая не только в СССР и используемая и в настоящее время. В Европе я сам неоднократно такие видел и, вах!- даже пользовался унитазами с бачком, расположенным у потолка. Ну и как и положено, аффтар привязывает устройство настенного бачка унитаза к существовавшему тогда политическому строю в СССР. Короче- фуфло написал аффтар!)))
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