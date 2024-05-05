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Папа Римский поедет на конференцию по Украине только при приглашении РФ

Папа Римский поедет на конференцию по Украине только при приглашении РФ

Папа Римский Франциск примет участие в конференции по ситуации вокруг Украины в Швейцарии лишь в том случае, если туда пригласят Российскую Федерацию.

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Комментарии
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АндрейБорков
А папаша то Римский Франциск не идиот! Все верно, если Россия является одной из 2-х сторон боевых действий, то какие могут быть &quot;мирные переговоры&quot; без ее участия? Если в Гей-Ропе, те кто при власти, деньгах и коронах, этого не понимают или не хотят понимать, то это проблемы их и Гей-Ропы, при чем проблемы серьезные. Пока еще не все в этой Гей-Ропе поняли, что они попали по тяжелой, но когда поймут может быть уже поздно, как известно КРОКОДИЛ ЗАДНЕГО ХОДА НЕ ИМЕЕТ!
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