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СахПресс

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Два человека пострадали в ДТП с Toyota Crown на Курилах

Два человека пострадали в ДТП с Toyota Crown на Курилах

Автомобиль Toyota Crown улетел в кювет в Курильском районе 5 сентября. В результате два человека получили травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сахалинской области.

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