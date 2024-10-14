Александр Черкасов: Военная служба по контракту — не просто работа

Черкасов Александр, депутат Думы Калининского муниципального округа Тверской области: — Контрактную военную службу иногда называют работой — она предполагает наличие стабильной зарплаты, оплачиваемого отпуска, всевозможных льгот, поощрений и других атрибутов трудовой деятельности.
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