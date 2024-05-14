Галузин: товарооборот РФ со странами Центральной Азии превысил $44 млрд

В прошлом году товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $44 млрд. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Галузин на конференции клуба "Валдай", передает РИА Новости.
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