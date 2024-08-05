К июню в бюджет РФ поступило 2,4 млрд рублей штрафов за налоговые правонарушения

За первые пять месяцев 2024 года в федеральный бюджет России поступило 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
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