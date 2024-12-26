Рязанский суд признал банкротом ООО «Дягилево» из-за задолженности в более чем 12 миллионов

Основным видом деятельности общества является «Переработка и консервирование мяса».В Арбитражный суд Рязанской области поступило заявление о наличии у общества с ограниченной ответственностью «Дягилево» непогашенной задолженности на сумму 12 693 730 рублей 73 копейки.
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